شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الحياة الفطرية ينظم "رحلة استكشاف البحر الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

اقتصاد البحر الأحمر

بيئات البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، خلال الفترة من 11- 12 فبراير الجاري في الرياض، ندوة "رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر"، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين في البيئات البحرية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.تستهدف الندوة تقديم أهم نتائج الرحلة البحرية لاستكشاف بيئات البحر الأحمر وتنوعه الأحيائي وخصائصه البيئية، والتي أطلقها المركز في فبراير 2022 بمشاركة سفينة الأبحاث العالمية "أوشن إكسبلورر"، وسفينة "العزيزي" التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" وعدد من الجامعات والجهات ذات العلاقة.تأتي الندوة ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها المركز لدراسة وتقييم النظم البيئية سواء البرية أو البحرية، لوضع خط أساس لما تحتويه المملكة من بيئات وأنواع لدعم الجهود الوطنية لإدارة الموارد إدارة مستدامة وبناء قاعدة معرفية للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البحرية عبر منظومة قوية من البحوث البيئية وتعزيز استراتيجيتها في دعم التنمية البيئية وتقديم الحلول للقضايا البيئية، وتحقيق التكامل من أجل المساهمة في إثراء اقتصاد مستدام في البحر الأحمر.يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أطلق رحلة البحر الأحمر الاستكشافية التي استغرقت 19 أسبوعاً بمشاركة 126 باحثًا لتنفيذ أول استكشاف شامل لمناطق لم يسبق دراستها تبدأ من منطقة عفيفي جنوب البحر الأحمر حتى خليج العقبة شمالاً مع إنتاج مواد وثائقية وإعلامية عن هذه المناطق.استهدفت الرحلة تقديم تصور واضح عن بيئات البحر الأحمر ودراسة أنواع الثدييات والتنوع الأحيائي والخصائص البيئية، إضافة إلى تقديم خرائط أحيائية للشعب المرجانية والحشائش البحرية والسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات التي يزخر بها البحر الأحمر. بما يفتح المجال لآفاق أوسع في استكشاف الحياة البحرية وأسرارها.وحرص المركز على انخراط باحثيه من الكوادر الوطنية حديثي التخرج في العلوم البحرية لتدريبهم على أفضل الممارسات العلمية.كما أعد المركز خطة لحفظ ونشر البيانات للاستفادة منها في مجال الأبحاث وتطوير الأعمال.