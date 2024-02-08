اتحاد الغرف السعودية يعلق على نقص البصل وارتفاع سعره

أكد اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار البصل هي مشكلة عالمية وليست حصراً على السوق السعودية. وأوضح الاتحاد أن المملكة ليست معرضة لنقص في محصول البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاكها 702 ألف طن في عام 2023، ساهم الإنتاج المحلي منها بنحو 365 ألف طن (52%)، بينما تم تغطية العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار البصل عالمياً أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول. وأكد الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلية.

وذكر البيان أن لجنة وفرة السلع الغذائية في الاتحاد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية، قامت بدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر صادرات البصل لمدة ثلاثة أشهر، وتم التوصية بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.

كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من عدة دول حول العالم. وتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودية خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.