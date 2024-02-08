المملكة تدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان

أدانت وزارة الخارجية بشدة الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في باكستان، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وشددت على تضامنها مع باكستان وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.