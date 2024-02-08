أمين الأمم المتحدة يحذر من الخطر المحدق بالنازحين في رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 6:49 مساءً

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الخميس)، من أن مدينة رفح تحت تهديد خطير، فأكثر من نصف سكان غزة محشورون في هذه المدينة، على الحدود المصرية. وأوضح "جوتيريش" أن النازحين في رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه، والوضع يزداد سوءًا في غزة، وفوق الموت والدمار تلحق المجاعة والمرض الضرر بالفلسطينيين، وفقًا لـ"فرانس برس". وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. وأكد عدم اتفاقه مع السياسات الإسرائيلية بشأن المستوطنات، لأنها تقوض حل الدولتين. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس بأنه أعطى أمرًا للجيش للاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح.

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