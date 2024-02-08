شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث مع مفوض الأونروا مستجدات العمل الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.