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"الربيعة" يبحث مع مفوض الأونروا مستجدات العمل الإنساني في غزة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.

دعم الأونروا

قدم لازريني الشكر للمملكة العربية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوهًا بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين بما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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