شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم رفحاء يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "تطوع" والان نبدء بالتفاصيل

زيادة ثقافة التطوع

الدمام - شريف احمد - أطلق تعليم محافظة رفحاء أمس، المرحلة الثانية من مبادرة "تطوع"، بدورة تدريبية بعنوان " أساسيات ومهارات العمل التطوعي"، بقاعة "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم، وبحضور أكثر من 100 طالب وطالبة.وتهدف المبادرة لنشر ثقافة التطوع لأكثر من 6,000 طالب وطالبة يمثلون المرحلة الثانوية.وأوضح المدرب المعتمد منور الشيحي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية برفحاء، أن هذه المرحلة تهدف لزيادة ثقافة التطوع بين أوساط الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية.وأشار إلى أن البرنامج ركز على عدة محاور مثل: مهارات وأساسيات العمل التطوعي ومجالاته والتعريف بالعمل التطوعي، وتطوير مهارات العمل التطوعي، وطريقة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بالإضافة لكيف تكوين الفرق التطوعية وغيرها.