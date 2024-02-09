شكرا لقرائتكم خبر عن "ركن النجاح وعماد الأوطان".. خطيب المسجد الحرام يحذر من الحط من مكانة المعلم والان نبدء بالتفاصيل

صفات المعلم

فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: من أهان المعلم يجب أن يلقى ما يردعه#الإخبارية pic.twitter.com/mMo8GqbzEh— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: من أهان المعلم يجب أن يلقى ما يردعه#الإخبارية pic.twitter.com/mMo8GqbzEh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2024

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إن التعليم هو مفتاح التقدم وطريق النهضة، وهو السبيل لاستشراف المستقبل، وبه تغرس العقيدة الصحيحة والتوحيد النقي.وأكد أن التعليم هو الذي يزود بالقيم والمثل العليا ويكسب المعارف وينمي السلوك البناء، وبه يكون استقرار المجتمع وتطوره، وبه يكون الفرد عضوًا نافعًا في مجتمعه.وأكد أن التعليم ينجح حين يحكم العلاقة بين المعلم والمتعلم، وحين يؤدي المعلم رسالته بإتقان ويقتنع بدوره العظيم ومسؤوليته في بناء الإنسان.وأوضح أن المعلم هو ركن نجاح التعليم، وهو عماد الأوطان، وكلما رسخت لقيمة العالية له كانت النهضة والحضارة.وتابع: المعلم الحق هو الذي يؤخذ منه العلم والتربية ولولاه لما كانت المهن ولا الاختصاصات، فهو الذي يمدها بالعناصر البشرية المؤهلة عمليا وأخلاقيا واجتماعيا.وبين أن المعلم هو صانع العقول، في نظام تعليمي وتربوي متين وطويل، مشددًا على أن موطن القوة في بناء الأوطان هو المعلم.وحذر فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام المعلم من التناقض بين القول والعلم والظاهر والباطن، فازدواجية التوجيه مهلكة، مبينًا أن المعلم له تأثير على طلابه بأقواله وأفعاله ومظهره وكل تصرفاته وأحواله.وتابع: المعلون هم الوارثون والموروثون، فمن علم علمًا فله أجر من عمل به، و "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".وشدد على أن للإعلام دور عظيم في ترسيخ مكانة المعلم وحفظ هيبته، محذرًا من أن تتضمن أي مادة إعلامية الحط من مكانته أو التقليل من وظيفته أو التنقص من رسالته.