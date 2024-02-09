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ضبط 1874 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

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شكرا لقرائتكم ضبط 1874 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1874 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

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ضبط المركبات المخالفة

وأوضحت أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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