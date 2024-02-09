شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تحدد مدة صلاحية اختبار كفايات الإنجليزية STEP ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مدة وصلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP للطلاب والطالبات الراغبين في اجتياز الاختبار.

صلاحية نتيجة اختبار كفايات STEP

جاء ذلك في رد من تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي العناية بالمستفيدين، على استفسار مستفيد بشأن صلاحية نتيجة اختبار كفايات.

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وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بقولها: “مرحبًا رنا.. صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار”.

اختبار جاهزية 2024

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلبة المتوقع تخرجهم؛ وذلك لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية في أكثر من 700 برنامج أكاديمي لـ 24 تخصصًا جامعيًّا بمرحلة البكالوريوس، حيث تستمر للعام الثاني على التوالي؛ بهدف قياس وتحسين جودة المخرجات، ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

ويُعد “برنامج جاهزية”، إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصًا جامعيًّا أكثر من 40 ألف طالب؛ بهدف قياس ورفع جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والقيم “نواتج التعلم”، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين المخرجات والمتطلبات، وذلك وصولًا لتحقيق مستهدفات الرؤية.