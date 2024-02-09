شكرا لقرائتكم توثيق العقد في منصة قوى شرط للتسجيل في التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليًّا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم.. تم إضافة موظف وإنشاء عقد له وتمت الموافقة على العقد عن طريق منصة قوى ولم يتم انعكاسه بالتأمينات الاجتماعية.. ما الحل؟”.

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التسجيل في التأمينات

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “حياك الله.. أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليًّا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى”.

وأضافت التأمينات: “أن توثيق العقود يتم بشكل كامل عن طريق منصة قوى وسيقوم الزملاء في منصة قوى بمساعدتك والرد على استفسارك”.

خطوات الاستبعاد من التأمينات

وفي وقت سابق، أوضحت العناية بالعملاء التابعة لـ التأمينات أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في “تأميناتي أفراد” وذلك عبر عدة خطوات كالتالي: