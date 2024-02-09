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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الصحة“: إيصال مليوني شحنة دوائية مجانًا عبر خدمة البريد الدوائي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة إيصال أكثر من مليوني شحنة دوائية عبر خدمة "البريد الدوائي" التي تهدف إلى إيصال الأدوية للمستفيدين بشكل مجاني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف فئات محددة من المرضى، تشمل مرضى الرعاية الصحية المنزلية، ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.
وتشمل الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية» والأدوية المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية»، وتستثني الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية.
وأشارت إلى أن تعميم تجربة "البريد الدوائي" تأتي تسهيلًا حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد عدد من مستفيدي الخدمة، بسهولة ويسر الحصول على الأدوية دون الحاجة لمراجعة المستشفيات والصيدليات، ما وفر عليهم الوقت والجهد.
وأكدت وزارة الصحة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتسهيل حصولهم على الأدوية والعلاجات اللازمة، وذلك انطلاقًا من رسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية.
وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف فئات محددة من المرضى، تشمل مرضى الرعاية الصحية المنزلية، ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.
تحسين تجربة المريضتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة المريض مع ضمان استمرارية توفر الدواء لدى محتاجيه أينما كانوا.
وتشمل الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية» والأدوية المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية»، وتستثني الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية.
وأشارت إلى أن تعميم تجربة "البريد الدوائي" تأتي تسهيلًا حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد عدد من مستفيدي الخدمة، بسهولة ويسر الحصول على الأدوية دون الحاجة لمراجعة المستشفيات والصيدليات، ما وفر عليهم الوقت والجهد.
وأكدت وزارة الصحة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتسهيل حصولهم على الأدوية والعلاجات اللازمة، وذلك انطلاقًا من رسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية.