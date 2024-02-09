شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لـ "اليوم": توطين حراج جدة أوجد فرصًا ذهبية للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

فرصة ذهبية

الدمام - شريف احمد - بعد تطبيق التعليمات الصادرة بمنع العمالة الوافدة من العمل لحسابها، والدخول إلى منطقة الحراج في سوق الخضار المركزي بجدة، شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق ذلك بالتعاون مع لجنة التوطين لدعم المواطن للدخول في السوق وتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها ليتسنى له تأدية أعماله على أكمل وجه، بعد اكتمال العديد من أعمال التطوير للمرافق إضافة إلى تنظيم العمل في أسواق الخضار والمسالخ.وقال العديد من المواطنين خلال حديثهم لـ "اليوم" إن القرار أسهم في إيجاد بيئة خصبة وفرص واعدة للاستثمار مع خروج المتسترين والأجانب وخروج الأسعار من قبضتهم.وأكدوا أن الفرصة أمام المواطن في أن يحقق أرباحًا يومية تصل إلى 1000 ريال برأس مال لا يتعدى الألفين، مطالبين بتوسيع دائرة التوطين لتشمل البسطات والمحلات المتواجدة في الأحياء.قال المواطن سعد الأكلبي إنه يعمل في مجال شراء وبيع الخضار، مبيناً أن قرار توطين الحراج أسهم في إيجاد فرصة ذهبية للراغبين في العمل بدخل يصل يومياً إلى 500 إلى 1000 ريال من بعد الفجر وحتى الظهر، مؤكداً ان هذه المهنة لا تحتاج إلى رأس مال كبير.وأوضح علي الزهراني، أن حراج الخضار أصبح واعدًا بعد خروج المتسترين والأجانب منه، مبيناً أن القرار أسهم في تخفيض أسعار السلع بسبب عدم وجود مزايدات مبالغ فيها بالحراج.وطالب عايد الحربي، بتحفيز المواطنين للعمل في هذه المجالات دون مضايقات وتقديم حوافز داعمه لهم.