شكرا لقرائتكم خبر عن مواكبة مستهدفات الرؤية.. "تراحم" تحصل على الاعتماد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" على المستوى الثاني بالاعتماد الأوروبي من المنظمة الأوروبية للجودة EFQM، حيث أظهرت تقدمًا واضحًا في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتأتي هذه الإنجازات في إطار تطبيق المعايير العالية لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر بن محمد القرني، أن الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود اللجنة في المواءمة مع النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي المُعتمد من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). جوائز محلية وعالمية وأضاف أن الحصول على الشهادة يُعزز من الأداء وتطوير نمط أعمال اللجنة ومنسوبيها.

كما تسلم الشهادة الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وممثل المنظمة الأوروبية للجودة.

يُذكر أن اللجنة حققت عدة جوائز محلية وعالمية نظير تطور خدماتها وإيصال رسالتها المجتمعية للمستفيدين، مّا أسهم في قوة تأثيرها وتحقيق أثرٍ إيجابي واجتماعي مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.