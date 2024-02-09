شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث الطرق.. "وقاء" يناقش مكافحة الحشرات في المشاعر المُقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تفادي انتشار الحشرات في المشاعر المقدسة

جانب من تنظيم مركز#وقاء الاجتماع التنسيقي لرفع الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المُقدسة لاستعراض خطط الوقاية والمكافحة للحشرات والآفات بمنطقة #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/vn6KlA6DZy— مركز وقاء (@WeqaaCenter) جانب من تنظيم مركز #وقاء الاجتماع التنسيقي لرفع الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المُقدسة لاستعراض خطط الوقاية والمكافحة للحشرات والآفات بمنطقة #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/vn6KlA6DZy — مركز وقاء (@WeqaaCenter) February 7, 2024

تعزيز دور الوقاية والمكافحة

الدمام - شريف احمد - عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الاجتماع التنسيقي بمشاركة 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والخاصة.جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الصحة النباتية الدكتور محمد بن عبدالله الخريجي، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وعدد من الخبراء والمختصين.الاجتماع يستهدف رفع الجاهزية، لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المقدسة.كما يستهدف رفع مستوى التنسيق والجاهزية لتعزيز دور وقاء ومسؤولياته مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بحالات الحد من حدوث فوران الحشرات، كذلك الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لتفادي انتشار الحشرات المزعجة خلال موسمي العمرة والحج.هذا إلى جانب عرض خطة الطوارئ، لمكافحة الجراد الصحراوي والنطاط والجندب الأسود.ويسعى مركز وقاء للتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الوقاية والمكافحة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر لهذه الآفات ومكافحتها.ولتحقيق ذلك يتبني أفضل الطرق وأحدثها مع الاستعانة بخبرات الخبراء للنزول الميداني، للكشف عن هذه الآفات.