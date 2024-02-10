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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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