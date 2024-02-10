السعودية | العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 195 مستفيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م، 195 مستفيدًا، منهم 80 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 68 فردًا، وعيادة الباطنية 40 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 171 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مستفيدين.