تعرّف على أبرز أرقام لاعبي الاتحاد بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 7:54 صباحاً

كشف حسابُ رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين الرسمي عبر منصة "إكس"، عن أبرز أرقام لاعبي الاتحاد، بعد نهاية الجولة الـ19 من عمر المسابقة. واحتلّ المغربيُّ "عبدالرزاق حمدالله" مهاجم الاتحاد، صدارةَ هدّافي فريقه؛ إذ نجح في تسجيل 11 هدفًا، وبفارق 9 أهداف عن "كريستيانو رونالدو" نجم النصر هدّاف المسابقة. وجاء الفرنسي "كريم بنزيما" في صدارة فريقه كأكثر لاعب مساهمةً للأهداف بـ14 هدفًا، بينما نجح الفرنسي "نغولو كانتي" في تحقيق "1025" تمريرة، 26 مراوغة ناجحة. ويتصدّر الهلالُ حاليًّا ترتيبَ جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد خامسًا برصيد 31 نقطة.

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