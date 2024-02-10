شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من الأمطار في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مديرية الدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها عدة مناطق والتي من المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وشمات التحذيرات 4 مناطق وهي الحدود الشمالية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأهاب الدفاع المدني الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.



طقس المملكة اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

