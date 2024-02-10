انت الان تتابع 5 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 فبراير 2024, 10:30 صباحاً
كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجّلة على المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن طريف سجّلت أقل درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية تليها القريات 6 مئوية.
وأضاف أن تبوك والدمام سجّلتا 8 درجات فقط.
وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
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