شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يقف على مشروع توسعة الطريق الغربي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

تطور شامل

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم السبت، على مشروع توسعة الطريق الغربي لمحافظة الطائف والرابط بين طريق الهدا وحتى ميدان المئوية.وشاهد سموه الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها لاستكمال المشروع والعقبات التي تواجه التنفيذ.ووجه بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق في خدمة ضيوف المحافظة وزوارها للقادمين من مكة المكرمة، وإسهامه في تخفيف الازدحام على الطريق الموازي وتحسين المدخل الغربي ليتناسب مع ماتشهده محافظة الطائف من تطور في كافة الجوانب.يذكر أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت 85% ويبلغ عرض الطريق بعد التوسعة 40 مترًا مع مسارين للخدمة.