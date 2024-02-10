الاتفاق يُجري تدريبًا استرجاعيًّا بعد ودية دي سي يونايتد الأمريكي

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه ظهر اليوم السبت على ملعب النادي الرديف.. يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلب فترات المباراة الودية التي كسبها الفريق أمام فريق دي سي يونايتد الأمريكي بنتيجة 0/2؛ فيما خاض بقية اللاعبين تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك طبق اللاعبون تدريب الإنهاء على حراس المرمى، قبل أن يخصص الجهاز الفني تدريبًا لياقيًّا من خلال الجري بسرعات مختلفة، واختتم التدريب بتقسيمة من شوطين.

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