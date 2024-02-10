انت الان تتابع "لقد ارتكبتُ خطأ".. رئيسة المجر تستقيل من منصبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك استقالتها، اليوم (السبت)، بعد تعرضها إلى ضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.

وقالت كاتالين نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "لقد ارتكبتُ خطأ... اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة"، وفقًا لـ"رويترز".

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