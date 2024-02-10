تمكين مشاريع ومبادرات القطاع غير الربحي بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تمكين مشاريع ومبادرات القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة ممثلا بمركز التنمية الاجتماعية في جدة منتدى التنمية المستدامة لمنظمات القطاع غير الربحي «التمكين والأثر» بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد الغامدي.

وضم المنتدى محاضرات وندوات قدمها نخبة من المستشارين والمتحدثين والخبراء والمهتمين في مجال التنمية المستدامة، حيث ارتكزت محاور المنتدى حول رؤية المملكة، وأهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات التنمية المستدامة في القطاع غير الربحي، وإسهامات الجهات غير الربحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القطاع الحكومي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتخلل المنتدى عرض مرئي لاستراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة، وعرض لأبرز جهود مركز التنمية بجدة وما يقدمه من ممارسات محوكمة إشرافية لتمكين التنمية المستدامة في مجال الإشراف على منظمات القطاع غير الربحي.

وجرى في ختام المنتدى فتح المداخلات والنقاشات، والخروج بالتوصيات والمرئيات؛ التي سوف تصاغ ويتم رفعها للوكالة المعنية بالوزارة لمناقشتها ورصدها وتطويرها لتمكين التأهيل لمشاريع ومبادرات القطاع غير الربحي بالمنطقة.

يذكر أن المنتدى استهدف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية ومراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز الإرشاد الأسري.

محاور المنتدى: