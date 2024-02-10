شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": تنفيذ حكم القتل بجانٍ في مكة المكرمة تستر على إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل بجانٍ بمنطقة مكة المكرمة أقدم على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني.

وأوضحت "الداخلية" في بيان، عبر منصة إكس، اليوم السبت، إن الجاني تستر على أحد الإرهابيين، وتواصل معه واجتمع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.

تابع بيان الداخلية: "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله".