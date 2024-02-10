السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 ربطة خبز يوميًا للأسر اللاجئة ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري في شمال لبنان

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 ربطة خبز يوميًا للأسر اللاجئة ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري في شمال لبنان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.