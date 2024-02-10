السعودية | سفارة المملكة لدى ماليزيا تنظم مسيرة “كات ووك 2024”

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى ماليزيا تنظم مسيرة “كات ووك 2024” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا مسيرة “كات ووك 2024 “، احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام.
وشهدت المسيرة مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد إبراهيم السليم، ومسؤولي ومنسوبي السفارة في كوالالمبور.
يذكر أن مسيرة كات ووك 2024 هذا العام تأتي بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.