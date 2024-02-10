السعودية | رابطة العالم الإسلامي تُحذِّر من إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذَّرت رابطة العالم الإسلامي من خطورة إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، والتداعيات المروِّعة التي سيتسبب بها استهدافها، في الوقت الذي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

‏وأوضح معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن الرابطة باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، تجدد رفضَها القاطعَ لأيِّ محاولاتٍ إسرائيلية لتهجير سُكان القطاع، مشدّدة على ضرورة تنفيذ وقفٍ فوريٍّ لإطلاقِ النار؛ والتصدي بحزم لانتهاكات القوانين الدولية والإنسانية.

وفي هذا الصدد طالبت الرابطة المجتمعَ الدوليَّ باتخاذ إجراءاتٍ عاجلة وفاعلة، لإيقاف الكارثة الإنسانية التي سيتسبب بها هذا العدوان الهمجي.