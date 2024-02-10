السعودية | محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنظم مسيرة كات ووك بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، مسيرة “كات ووك” التطوعية في منطقة الطوقي بالمحمية، بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي، من خلال فعالية للمشي لمسافة 7 كيلو مترات، شارك فيها مختلف الشرائح العمرية؛ وذلك بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية الـ7 الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، وأسد الجبال، والفهد، ونمر الثلج، والنمر العربي، والببر، والأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، التي تعد المحمية من مواطنه الأصلية.

وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في مبادرة “كات ووك” للعام الثالث على التوالي، تأتي انطلاقاً من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يُعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية، من خلال حماية الحياة الفطرية، واستعادة موائلها الطبيعية، وضمان استدامتها، بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.