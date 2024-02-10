إتاحة دراسة الفضاء عبر برنامج خادم الحرمين للابتعاث

وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الانضمام للبرنامج الذي يتيح لهم الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والماجستير عبر مسار الرواد الذي يضم أفضل 30 جامعة حول العالم، أو مسار إمداد الذي يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، فيما يختص مسار البحث والتطوير بدرجة الدكتوراة عبر أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، وذلك لدراسة التخصصات التي يشملها البرنامج وهي هندسة طيران الفضاء، وهندسة نظم الفضاء، إلى جانب علوم الفضاء، وعلم الفلك والفيزياء الفلكية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع الفضاء، وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات في مجالات الفضاء وعلومه، ليكون رافدًا رئيسيًا في صناعته، وعنصرًا أساسيًا في تقدم المملكة في المجال، بما ينعكس على الأجيال الواعدة وتحفيز اهتمامها في تخصصات الفضاء وعلومه. وتدعو الهيئة المهتمين والراغبين بدراسة تخصصات الفضاء واستكشاف علومه وتقنياته إلى التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).
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