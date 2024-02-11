انت الان تتابع في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023.. "كوت ديفوار" تحلم باللقب عبر بوابة "نيجيريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 9:08 مساءً

تختتم اليوم الأحد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023؛ إذ تقام مباراة النهائي بين منتخبَي كوت ديفوار ونيجيريا في البطولة المقامة بكوت ديفوار. وتُقام المباراة بين منتخبَي كوت ديفوار ونيجيريا في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان. وكان منتخب كوت ديفوار قد تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي. ونجح المنتخب النيجيري في الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) في مباراة نصف النهائي.

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