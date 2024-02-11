انت الان تتابع يربطها بمحافظة المخواة.. الأمطار تتسبب في إغلاق طريق عقبة الباحة احترازيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجهات المسؤولة إغلاق طريق عقبة الباحة، والذي يربط محافظة المخواة بالباحة، وذلك احترازيًا بسبب الأمطار ووجود عوائق، والعمل جارٍ من قِبل جهة الاختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

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