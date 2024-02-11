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فعاليات 5 أيام .. تفاصيل احتفاء مدارس "تعليم الرياض" بيوم التأسيس

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات 5 أيام .. تفاصيل احتفاء مدارس "تعليم الرياض" بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن احتفاء الإدارة بيوم التأسيس في جميع قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.

يوم التأسيس

أوضح أن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بالمناسبة بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، تذكيرًا بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.
وأبان الثميري أنه جرى إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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