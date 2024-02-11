شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 11, 2024
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حالة البحر وحركة الموج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.