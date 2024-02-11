شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 4 باقات.. نسك تسدل الستار على إجراءات استقبال حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، متيحةً 4 باقات.

وتتمثل الباقات الجديدة:

في باقة 1 والتي تبلغ سعرها 10366 ريالًا



وتشمل على مخيمات راقية تم تطويرها لتقدم مستوى مريح للحاج مثل: مخيمات مطورة مزودة بالتكييف ومقاومة للعوامل المناخية، وعوازل حرارية للأسقف، وغرف مغلقة بالإضافة إلى مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة، وخدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت (Wi- Fi)، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج والحلاقة، وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، ومطابخ مكونة من ثلاثة أدوار .

باقة 2 والتي تبلغ 8092 ريالًا



وتشمل على مخيمات الضيافة والتي تتوفر فيها الخدمات والمرافق ووسائل الراحة والأمان مثل: مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، وصالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة، وخدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت (Wi- Fi)، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج، وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، وخدمة الحلاقة والتقصير.

وأضافت الوزارة باقتين أخرى وهما كالتالي:

الأولى الاقتصادية بسعر 4099 ريالًا تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

الثانية الباقة الأعلى بقيمة 13265 ريالًا والتي تشمل السكن في الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.



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