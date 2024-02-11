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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 4 باقات.. نسك تسدل الستار على إجراءات استقبال حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، متيحةً 4 باقات.
وتتمثل الباقات الجديدة:
وتتمثل الباقات الجديدة:
في باقة 1 والتي تبلغ سعرها 10366 ريالًا
وتشمل على مخيمات راقية تم تطويرها لتقدم مستوى مريح للحاج مثل: مخيمات مطورة مزودة بالتكييف ومقاومة للعوامل المناخية، وعوازل حرارية للأسقف، وغرف مغلقة بالإضافة إلى مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة، وخدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت (Wi- Fi)، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج والحلاقة، وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، ومطابخ مكونة من ثلاثة أدوار .
باقة 2 والتي تبلغ 8092 ريالًا
وتشمل على مخيمات الضيافة والتي تتوفر فيها الخدمات والمرافق ووسائل الراحة والأمان مثل: مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، وصالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة، وخدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت (Wi- Fi)، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج، وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، وخدمة الحلاقة والتقصير.
وأضافت الوزارة باقتين أخرى وهما كالتالي:
الأولى الاقتصادية بسعر 4099 ريالًا تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.
الثانية الباقة الأعلى بقيمة 13265 ريالًا والتي تشمل السكن في الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.
شروط التسجيل في نسك
ووضعت الوزارة 15 شرطاً للتسجيل في مناسك الحج لعام 1445 هـ، تتمثل في أن تكون الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج ويستثنى من ذلك المحرم، أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية حتى نهاية شهر ذو الحجة لعام 1445هـ، الالتزام بتسجيل المرافقين الراغبين بأداء فريضة الحج في منشأة واحدة وفي باقة موحدة، وذلك باستخدام خانة إضافة مرافقين أثناء التسجيل وبعدد لا يزيد عن 14 مرافقًا، والالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج التي تم التسجيل بها، وأن تكون الحالة الصحية للحاج جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية قد تعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر ، ويمنع التسجيل في المسار إلا من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين.
كما لا يمكن التسجيل في منشأة الحج وباقة أخرى إلا في حال إلغاء الحجز السابق والحجز مرة أخرى، ويشترط أن يتم تسديد قيمة الباقة المختارة في منشأة الحج المحددة خلال الفترات الزمنية المعلنة حتى لا يتم إلغاء الحجز.
وتابعت الوزارة أنه من ضمن الاشتراطات رقم الجوال الذي يستخدم في الحجز لا يمكن استخدامه لحجز آخر، الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة، والجهات الأخرى التنظيمية، والالتزام بالمغادرة من مشعر منى بحسب ما يتم اختياره ضمن الباقات المختارة (تعجل أو تأخير) ، وعلى الحاج طباعة تصريح الحج عن طريق بوابة أبشر وعليه رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بشكل واضح والاحتفاظ به خلال أداء المناسك ولا يسمح باستخدامه من غير الحاج.، عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج غير قيمة الباقة الظاهرة في المسار الالكتروني او تطبيق نسك ، وتاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من منشأة الحج (في حال تضمن الباقة حجز رحلات الطيران)، وفي حال وجود أي شكوى أو ملاحظات على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم تجاوب الطرف الأول (منشأة الحج) يتم إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة (لجان المراقبة والمتابعة) (علما بأن آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446هـ) من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة أو الإبلاغ عن الشكوى .