شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 87 بسطة عشوائية في العزيزية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي" والتي أسفرت عن مصادرة 87 من البسطات المتنوعة بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

مصادرة البسطات والعربات العشوائية

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية أ. هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات البلدية، ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.

وأشارت إلى أنها أسفرت عن مصادرة البسطات والعربات العشوائية، كما شملت الجولات الميدانية إزالة المشوهات البصرية المتمثلة في المظلات المخالفة داخل نطاق الحي.

تحسين الخدمات

وتنفذ أمانة جدة حملات عديدة على المواقع التي يوجد بها "البيع العشوائي" للحد من هذه الممارسات، ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، ما ينعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.

وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات، عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات.