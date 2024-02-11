شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تطوير محمية الملك سلمان ترصد 189 مخالفة داخل المحميات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري، من ضبط 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت “الدخول دون تصريح، والرعي دون تصريح والإضرار بالغطاء النباتي.

وأكدت الفرق أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

وحثت الهيئة الجميع على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.