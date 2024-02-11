شكرا لقرائتكم خبر عن "الندوة العالمية": نبوغ ملموس للمرأة السعودية في الميادين العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي التطور الكبير الذي شهدته المرأة السعودية في كل المجالات الحياتية.

وأشارت إلى أن أبرزها يأتي في الميدان العلمي الذي تحدت به كثيرًا من العوائق، ووصلت إلى أسمى المراتب العلمية. إنجازات المرأة السعودية وأشارت الندوة العالمية إلى أن المرأة السعودية في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، تخطو كل يوم خطوات متسارعة نحو الريادة، التي تؤهلها للقيام بدورها وواجبها في المجتمع.

وبينت أن هذا أسهم في نبوغها الملموس في مختلف العلوم والميادين العلمية التي حققت فيها طفرة هائلة من الإنجازات والنجاحات. نقلة نوعية في مسيرة المرأة السعودية ولفتت الندوة العالمية إلى أن هذا التجديد الحضاري والنقلة النوعية في مسيرة المرأة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بعون الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، التي فتحت لها الميدان لتبدع وتسهم في التطور العلمي والتقدم المعرفي محليًا وعالميًا.

كما وتبرز قدرة المرأة السعودية على تحقيق النجاح وتأكيد شراكتها الفاعلة في بناء الوطن وتنميته.