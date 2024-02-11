هدايا رمضانية من أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، بالإمارة أمس هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور، التي تمثل تسيير 10 شاحنات محملة بـ150 طنا من التمور، و4 شاحنات محملة بـ10 آلاف كرتون مياه، ستتوجه إلى 3 مناطق بالحد الجنوبي. ووصف أمير المنطقة هذه الهدية بأنها تمثل عادة سنوية لأهالي المنطقة، وتعد هذه السنة الثامنة لدعم جنودنا الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي، وإهدائها لهم مع قرب دخول رمضان، مؤكدا أن هذا الإهداء شيء يسير وقليل مما يقدم لإبطال الوطن الذي يقدمون أراوحهم فداء للوطن، معبرا عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة. حضر التدشين وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظو المحافظات بالمنطقة. هدايا أهالي القصيم: 10 شاحنات محملة بـ150 طنا من التمور

4 شاحنات محملة بـ10 آلاف كرتون مياه

ستتوجه إلى 3 مناطق بالحد الجنوبي

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