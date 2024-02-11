شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. أمير منطقة حائل يرعى "ملتقى الكفاءات التقنية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً الاثنين، "ملتقى الكفاءات التقنية"، الذي تستضيفه جامعة حائل بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة لتمكين الكوادر الوطنية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام.

ويسعى الملتقى المقرر إقامته خلال المدة من 12 - 13 فبراير الجاري إلى تقديم الدعم ضمن مبادرة مهارات المستقبل التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية في الوظائف الرقمية عبر دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي، حيث سيوفر ملتقى الكفاءات التقنية منصات توظيف بشكل مجاني لجميع المنشآت المشاركة في الفعالية.

وتتيح منصة التوظيف للشركات التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل.