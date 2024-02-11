السعودية | ضبط 189 مخالفة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري، 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت “الدخول دون تصريح، والرعي دون تصريح والإضرار بالغطاء النباتي.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.