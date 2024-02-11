السعودية | «السياحة»: أكثر من 30 ألف جولة رقابية على المرافق والأنشطة السياحية بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة السياحة، عن البيانات الأولية لأعمال الرقابة والتفتيش التي نفذتها الوزارة خلال العام 2023م، مبينةً أنها قامت بتنفيذ ما يزيد عن 30 ألف زيارة رقابية على المرافق والأنشطة السياحية المنتشرة في جميع مناطق المملكة؛ رصدت خلالها أكثر من 26 ألف مخالفة، وأغلقت على إثرها 345 من مرافق الضيافة السياحية (فنادق وشقق مفروشة) بسبب عدم امتثالها بالالتزامات والمعايير المعتمدة.

وأكدت الوزارة، أنها حرصت على معالجة جميع الشكاوى الواردة لها، التي تزيد عن 40 ألف شكوى وذلك في وقت قياسي؛ وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من الأنشطة السياحية في المملكة.

وأوضحت وزارة السياحة، أن هذه الجولات الرقابية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، بالإضافة للتأكد من التزام جميع هذه المرافق بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوار.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات على مرافق الضيافة السياحية المخالفة يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التوعوية والتحذيرية التي تتخذها الوزارة بما فيها المهل الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها وفق نظام السياحة ولوائحه.

وتأتي هذه الجهود الرقابية في إطار رغبة وزارة السياحة في تطوير الخدمات السياحية وتنشيط القطاع؛ وجعل المملكة وجهة سياحية جاذبة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع مركز العناية بالزائر 930.