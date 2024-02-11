السعودية | “البلدية والإسكان” تُنهي زراعة أكثر من 300 ألف شجرة في 7 مشاريع سكنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زراعة أكثر من 300 ألف شجرة وشجيرة محلية في عددٍ من المشاريع السكنية بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، وذلك ضمن مبادرة الضواحي الخضراء، التي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي، ورفع جاذبية التملك في المشاريع الجديدة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية.

‎وتستهدف الوزارة من خلال مبادرة الضواحي الخضراء زراعة 1,3 مليون شجرة في 55 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، تغطي أكثر من 55 مليون م2 من مساحات المشاريع السكنية، التي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية، وعددًا من المدارس والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون م2 من الشوارع والممرات.

وتضمنت عمليات التشجير 7 مشاريع سكنية؛ وهي مشروعا “مرسية” و”غرب المطار” في الرياض، و”دار الجوار” بالمدينة المنورة، و”لؤلؤة الديار” في ينبع، بالإضافة إلى مشروع “بوفارديا سيتي” في مدينة جدة، ومشروعي “إسكان الملك عبدالله” و”ديار الأحساء” في محافظة الأحساء.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ من خلال توفير بيئة سكنية مستدامة تعتمد على مبادئ التصميم الحضري المستدام في تخطيط المدن الجديدة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في الضواحي الخضراء عبر استخدام تقنيات البناء الخضراء وتعزيز فعالية استخدام الموارد الطبيعية.

يُذكر أن مبادرة الضواحي الخضراء أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شهر أكتوبر 2023، حيث يتم تنفيذها عبر ثلاثة مراحل تنتهي المرحلة الأخيرة منها في عام 2025، إذ تسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث في الخليج 365 السكنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة.