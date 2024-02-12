شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، مؤكداً أنه يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.