تراند اليوم : إسرائيل تعلن تحرير رهينتين لدى حماس

صحيفة الخليج 365- وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي،صباح اليوم الاثنين، إنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ووضح الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعه له تمكنت من تحرير الرهينتين الإسرائيليين، فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا)، اللذين اختطفتهما حماس.

ونقلت رويترز عن بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا بوسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".

وأورد موقع أكسيوس الإخباريي: "في عملية خاصة بتنفيذ سريع وناجح، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإنقاذ اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في مدينة رفح بقطاع غزة".