حزام رعدي ممطر بغزارة يؤثر على شرق السعودية والحالة المطرية تشتد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 5:12 صباحاً

تُبَين آخر صور الأقمار الاصطناعية، تشكل حزام رعدي ممطر بغزارة على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء، ويتوقع أن يستمر تأثيرها خلال الساعات القادمة على محافظات الجبيل والدمام وبقيق والمناطق المجاورة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات. وفي ذات الوقت، يُحتمل أن تتدفق بعض السحب الممطرة لأجزاء مختلفة من الكويت وقطر والبحرين والإمارات وبعض المحافظات الشمالية من عمان. وتدريجيًّا، يمتد تأثير الجبهة الهوائية الباردة إلى قطر والبحرين؛ بحيث تشتد الفعالية الجوية على كلتا الدولتين وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية في بعض الأوقات. أما اليوم الاثنين، ونتيجة استمرار تحرك المنخفض الجوي في طبقات الجو العالية للشرق والجنوب الشرقي، تشتد الفعالية بشكل كبير على الإمارات وسلطنة عمان؛ حيث تتدفق كميات من السحب الركامية ويرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

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