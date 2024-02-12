تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرفة يومياً!

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن تناول القرفة مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري.

وأوضحت الدراسة أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري، وهذا يمنع الإصابة بمرض السكري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن القرفة خفضت مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون من مقدمات السكري.

وقال الباحثون: "إن القرفة، وهي نوع من التوابل متاحة على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".