شرق نجران بلا سوق للتمور

تفتقد أحياء شرق مدينة نجران إلى سوق مركزي لبيع وشراء التمور، ويتطلع الأهالي إلى إنشاء السوق مجهزًا بجميع الخدمات ليكون نقطة تجمع لمنتجي التمور والمستهلكين من داخل وخارج المنطقة، كما يشجع على توفير مجموعة واسعة من أصناف وأنواع التمور.

توفير العناء

يقول المواطن حمد صالح إن شرق مدينة نجران أصبح بحاجة إلى وجود سوق مركزي لبيع وشراء التمور مزود بمواقف للسيارات ومظلات حديثة ومسجد ودورات مياه، ليسهم في توفير العناء على البائعين والمشترين من الذهاب إلى السوق المركزية جنوب مدينة نجران.

تلبية الاحتياجات

يضيف المزارع ناصر آل عباس أن وجود سوق للتمور سوف يسهم في تلبية احتياجات المشترين، ويشكل دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي للمنطقة إذ يؤصل تقاليد الزراعة والتجارة التي تمتد لقرون، كما أن وجود السوق فرصة للتواصل مع المستهلكين وفهم احتياجاتهم، فضلًا عن تحسين عملية الإنتاج وتطوير منتجات أكثر تلبية للطلب.

من جانبها أوضحت أمانة نجران لـ «دوت الخليج» أن العمل جار في البحث عن موقع استثماري مخصص لهذا النشاط.