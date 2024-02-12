السعودية | “سُبل” تبدأ في نقل الخيل المشاركة بالنسخة الخامسة من “كأس السعودية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي “سبل”، في نقل الخيل المشاركة بالنسخة الخامسة من كأس السعودية 2024، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، يومي 23 و 24 فبراير على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثرمن 75 جواداً قادمة من 8 دول.

وأوضح مدير مشروع نقل الخيل في شركة ناقل المهندس عبدالمجيد القريني، أن شركة ناقل تُطبق أفضل الممارسات الخاصة، وأعلى المعايير العالمية في نقل الخيل، من خلال استخدام لوجستيات الطرف الرابع “PL 4”.

وبيّن القريني، أن العمليات اللوجستية، التي تقوم بها شركة ناقل، في نقل الخيل المشاركة في كأس السعودية 24، تتضمن نقل الخيل من الإسطبلات الخاصة بها إلى أقرب مطار لها، وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي في بلدها الأم، ثم نقلها بطائرات خاصة إلى العاصمة الرياض، وبعد إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في مطار الملك خالد، بعد ذلك تُنقل الخيول إلى نادي سباقات الخيل.

يذكر أن شركة ناقل وقعت مع نادي سباقات الخيل في 29 ديسمبر 2022، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتكون الشريك الإستراتيجي لإدارة وتنظيم نقل الخيل اللوجستي لمواسم “كأس السعودية” طوال خمسة أعوام؛ بهدف تطوير وتوطين الخدمات اللوجستية الخاصة بالخيل، وتحقيق أعلى استفادة من التجارب والممارسات والمعرفة العالمية في هذا المجال ونقلها محلياً.