شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أعمال ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة خلال العام 2023م، ضمن جهود المحافظة على المياه الجوفية من التلوث، والحد من خطورة الآبار المكشوفة.

وأوضح فرع الوزارة، أن الجولات الميدانية التي نُفّذت بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ تهدف إلى المحافظة على المياه ومصادرها، ومنع استنزافها، وضبط مخالفي نظام المياه، إضافة إلى ضبط صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية. تراخيص حفر وتنظيف وتعميق الآبار وأضاف أنه تم إصدار أكثر من 171 ترخيصاً لحفر وتنظيف وتعميق الآبار؛ بهدف زيادة الموارد المائية وتنوع مصادر المياه الجوفية وتنميتها، بالإضافة إلى إصدار 26 ترخيصًا لصهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب، داعياً إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة "نما"، أو عبر الهاتف الموحد 939.

وفي سياقٍ متصل، أعلن فرع الوزارة عن بدء أعمال مشروع تركيب أجهزة تتبع الحفارات في المنطقة، ضمن إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من الحفر العشوائي، وحوكمة وتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، من خلال تحليل البيانات عبر التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء "IOT".