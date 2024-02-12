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محافظ جدة يتابع استعدادات انطلاق فعاليات "سباق الفورمولا 1" 2024

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - محافظ جدة يتابع استعدادات انطلاق فعاليات "سباق الفورمولا 1" 2024
محافظ جدة يتابع استعدادات انطلاق فعاليات

السباق سيقام على حلبة كورنيش جدة مارس المقبل - اليوم

محافظ جدة يتابع استعدادات انطلاق فعاليات

السباق سيقام على حلبة كورنيش جدة مارس المقبل - اليوم

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2024/02/12 15:59

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اجتماعاً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة المحركات ، والجهات ذات العلاقة للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024، الذي سيقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 7 - 9 مارس المقبل.
خلال الاجتماع - اليوم

تحضيرات الحدث الرياضي

واستعرض الاجتماع، الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الرياضي والترفيهي، والتحضيرات في حلبة كورنيش جدة لاستضافة الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي، حيث يحظى قطاع رياضة المحركات في المملكة بدعم لا محدود من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير - حفظهما الله-، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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