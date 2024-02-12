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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتابع استعدادات انطلاق فعاليات "سباق الفورمولا 1" 2024 والان نبدء بالتفاصيل
السباق سيقام على حلبة كورنيش جدة مارس المقبل - اليوم
السباق سيقام على حلبة كورنيش جدة مارس المقبل - اليوم
2024/02/12 15:59
رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اجتماعاً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، والجهات ذات العلاقة للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024، الذي سيقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 7 - 9 مارس المقبل.